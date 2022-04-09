ذي قار تدعو إلى إعادة النظر بتصميمها الأساس

2022/04/09 | 07:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: نجلاء الخالدي

دعت محافظة ذي قار إلى إعادة النظر بتصميمها الأساس وشمولها بالخدمات الصحيَّة والتعليمية والمناطق الخضراء.



وتشكلت عشرات الأحياء السكنية في أقضية ونواحي المحافظة، بعد تفتيت الأراضي الزراعية، نتيجة لأزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات.



وقال مدير مكتب إعلام المحافظة كاظم صبار لـ"الصباح": إنَّ "المحافظ وجه بلديات الأقضية والنواحي بتمليك الأراضي الزراعية داخل تصاميم المدن الرئيسة أسوةً ببلدية الناصرية"، مشيراً إلى أنَّ "محافظ ذي قار محمد الغزي عقد اجتماعاً مع مدراء دوائر البلديات في عموم أقضية ونواحي المحافظة وبحضور مدراء بلدية الناصرية، والبلديات، والزراعة، وعقارات الدولة".

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