2022/04/09 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المسلسل العربي التاريخي "فتح الأندلس" الكثير من الجدل في المغرب عقب بدء عرضه على التلفزيون الرسمي خلال شهر رمضان، وفقا لما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المحلية.

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