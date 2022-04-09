رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لـCNN: روسيا تستعد لمهاجمة خاركيف

2022/04/09 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها قبل التقدم نحو مدينة خاركيف.

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