2022/04/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة -------------------------- منذ أيام كنت فى مدينة " زيورخ " ، وصلتنى دعوة من مؤسسة اسمها " روج فابريك " ، أى المصنع الأحمر فظننت أنها مؤسسة يسارية ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعا عن الحلم - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#شريف_حتاتة -------------------------- منذ أيام كنت فى مدينة " زيورخ " ، وصلتنى دعوة من مؤسسة اسمها " روج فابريك " ، أى المصنع الأحمر فظننت أنها مؤسسة يسارية ..
ترددت فى قبول الدعوة أول الأمر ..
أصبحت لا أميل إلى السفر الكثير بعد أن كبرت . ثم قلت لنفسى ..
أما زال يوجد فى العالم أناس مستعدون لتسمية مؤسستهم بمثل هذا الأسم ؟ ..
لا شك أنهم نوع خاص من الناس ، كاد أن ينقرض من على ظهر الأرض ..
فماذا لا أزروه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعا عن الحلم - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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