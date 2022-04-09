دفاعا عن الحلم - شريف حتاتة

2022/04/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة -------------------------- منذ أيام كنت فى مدينة " زيورخ " ، وصلتنى دعوة من مؤسسة اسمها " روج فابريك " ، أى المصنع الأحمر فظننت أنها مؤسسة يسارية ..



ترددت فى قبول الدعوة أول الأمر ..



أصبحت لا أميل إلى السفر الكثير بعد أن كبرت . ثم قلت لنفسى ..



أما زال يوجد فى العالم أناس مستعدون لتسمية مؤسستهم بمثل هذا الأسم ؟ ..



لا شك أنهم نوع خاص من الناس ، كاد أن ينقرض من على ظهر الأرض ..



فماذا لا أزروه ......





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