بايدن يتصل برامافوزا بعد امتناع جنوب أفريقيا عن التصويت ضد روسيا

2022/04/09 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بعد يوم من امتناع بلاده عن التصويت على قرار بتعليق عضوية روسيا في هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بسبب غزوها لأوكرانيا.

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