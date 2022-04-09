مادورو: الغرب يريد تقسيم روسيا

2022/04/09 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب.وقال مادورو في كلمة له يوم أمس الجمعة، إن “الغرب ينسق الجهود الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية في حرب كبيرة ضد روسيا… وهم يريدون حربا لتقسيم روسيا إلى أجزاء وتدميرها والقضاء على الأمل بعالم متعدد […]

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