“رصاص طائش” يلاحق المارة.. جريمة وسط الشارع بنيويورك ضحيتها فتاة

2022/04/09 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقيت فتاة تبلغ 16 عاما مصرعها وأصيب شخصان آخران بجروح في نيويورك إثر إصابتهم برصاص طائش جراء إطلاق رجل مسلح النار في أحد الشوارع، وفق ما أعلنت الشرطة.وقالت مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل للصحفيين إن الفتاة كانت عائدة من مدرستها الثانوية في برونكس برفقة فتاة أخرى في العمر نفسه وفتى يبلغ 17 […]

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جريمة وسط الشارع بنيويورك ضحيتها فتاة أولاً على ايرث نيوز.

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