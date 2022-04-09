بايدن يثير تفاعلا بتصريح

2022/04/09 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية وإدخاله رحلة مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ بالموضوع.

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