الشيف بوراك يثير تفاعلا بزيارته للأقصى برمضان ومغردون يقارنون أسلوب استقباله بزوار خليجيين

2022/04/09 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الشيف التركي بوراك أوزدمير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارته للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.

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