القبض على خمسة متهمين وفق المادة ٢٢ تنفيذ في واسط

2022/04/09 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، عن القاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة ٢٢ تنفيذ في العزيزية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم شرطة العزيزية القت القبض على خمسة مطلوبين قضائياً وفق احكام المادة (٢٢) تنفيذ”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

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