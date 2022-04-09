رهينة فرنسي يتحدث عن خلية

2022/04/09 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جلسة لمحاكمة أحد أعضاء خلية "البيتلز" في ولاية فيرجينيا الأميركية، وصف رهينة سابق لداعش التعذيب الوحشي الذي تعرض له من خاطفيه بعد محاولته الفاشلة للهروب، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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