واشنطن تسمح لبعض موظفي قنصليتها في شنغهاي بالمغادرة بسبب كورونا

2022/04/09 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجازت الولايات المتحدة،، لموظفي قنصليتها غير الأساسيين في شنغهاي بـ”المغادرة الطوعية” للبلاد، موصية بعدم سفر الأميركيين إلى الصين بسبب قيود كوفيد الصارمة، التي تفرضها السلطات هناك.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بوم أمس الجمعة، إنه يسمح أيضا لجميع أسر الموظفين الأميركيين بالمغادرة.وحذرت الوزارة الأميركيين من السفر إلى شنغهاي، أكبر مدن الصين […]

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