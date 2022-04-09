السعودية تحدد عدد حجاج 2022 من داخل المملكة وخارجها وتوضح ضابطين

2022/04/09 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، رفع عدد الحجاج لمناسك العام 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

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