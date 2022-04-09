غوارديولا يكشف عن “المنافس الأكبر” في مسيرته التدريبية

2022/04/09 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبل المباراة التي ستحدد إلى حد بعيد حصول فريقه المحتمل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) من عدمه، الأحد، قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن منافسته مع ليفربول بقيادة يورغن كلوب، هي الأكثر حدة التي مر بها خلال مسيرته التدريبية.اشتهر غوارديولا بمواجهته مع جوزيه مورينيو عندما كان هو والبرتغالي مديرين […]

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