صادق عطيه: السلطات منعتي من التصريح عن الحالة الجوية

2022/04/09 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن على اعتاب طقس قاس نعيش تبعاته من جفاف وتصحر وموجات غبار ستتكرر لمواسم عديدة.

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