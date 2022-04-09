ماذا يحدث في باكستان؟ - فهد المضحكي

2022/04/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي تتسارع الأحداث في باكستان التي تشهد منذ أسابيع أزمة سياسية عنيفة، وفي الوقت الذي يركز الإعلام على جوانب داخلية محدودة لهذه الأزمة، تؤكد الوقائع وجود أبعاد أخرى خارجية لها، ما يفرض بالضرورة إعادة قراءة الأحداث الجارية ضمن زاوية أوسع، تسمح حتى يفهم جوانب الأزمة الداخلية بشكل أعمق وتساعد في تبديد الضباب الذي يغطي المشهد الباكستاني.



يسارع البعض إلى ربط الأزمة السياسية في باكستان بالحرب في أوكرانيا، وع ......





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