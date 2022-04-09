9 نيسان اليوم الوطني لأسقاط ديكتاتورية صدام بين المنافقين والولائيين - لبيب سلطان

2022/04/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لبيب_سلطان يبدو من الوهلة الأولى أن ليس هناك مايجمع بين البعثيين واحزاب الأسلام السياسي وبعض سياسي التيار الماركسي ، فهي ثلاثة تيارات ايديولوجية مختلفة ، ولكن مايجمعهم هو عين الأدلجة أي الموقف المسبق والأجوبة الجاهزة التي توفرها لتفسير حركة المجتمع وفق عين عوراء واحدة.



فهي مثلا لا تذكر يوم أسقاط الديكتاتورية الصدامية في 9 نيسان عام 2003 يوم مسح تمثال الصنم بالنعل والأحذية العراقية في ساحة الفردوس، بل تذكر ......





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