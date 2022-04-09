موضوعات عن الثورة الصينية - كاجو برينديل - التيار الشيوعي الأممي

2022/04/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الشيوعي_الأممي كاجو برينديل ، ترجمة التيار الشيوعي الأممي46الطبقة الجديدة في الصين في مواجهة الحزب الشيوعي الصينيفي منتصف الستينيات دخلت الصين مرحلة جديدة سماها الحزب "بالثورة الثقافية الاشتراكية العظمى" .



في كتاب من ثلاثة مجلدات صدر في خريف 1966 قيل أن "انتصار الثورة الاشتراكية لا يعني نهاية المجتمع الطبقي" .



و يواصل المؤلفون قائلين أنه بعد أن تقيم البروليتاريا سلطتها بعد انتصارها السياسي ما تزال هن ......





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