إدانة 3 ناشطين للاشتباه في ضلوعهم بشبكة “الموحدين الحمر الإلكترونية” في الجزائر

2022/04/09 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر القضاء الجزائري حكما يقضي بإدانة 3 أشخاص، أحدهم بحالة فرار خارج البلاد، ينتمون لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.وفي التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، بإدانة هؤلاء الثلاثة 3، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار جزائري، وإصدار […]

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