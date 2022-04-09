القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٢٤٠ عقوبات في واسط

2022/04/09 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٢٤٠ عقوبات في قضاء الحي.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم شرطة الحي القت القبض على مطلوبين اثنين قضائياً وفق احكام المادة (240) ق.ع”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم […]

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