توكل كرمان تغرد عن مجلس القيادة الرئاسي باليمن وعلاقتها برئيسه رشاد العليمي

2022/04/09 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام على إعلان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ونقل كامل صلاحياته له.

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