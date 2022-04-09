2022/04/09 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع- مهدي الربحاويسجلت دائرة صحة كركوك اليوم السبت، 150 حالة اختناق جديدة بسبب العاصفة الترابية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصفة الترابية التي تضرب كركوك تسببت بـ 150 حالة اختناق جديدة"، لافتاً الى أن "العدد الكلي للمصابين منذ بدء العاصفة الترابية في المحافظة عصر يوم الأربعاء الماضي وصل الى 400 حالة".وأشار الى أنه " أشاد بتعاون المواطنين الإيجابي مع الكوادر الصحية والتزامهم بالتعليمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 150 حالة اختناق جديدة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 150 حالة اختناق جديدة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).