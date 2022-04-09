النفط يغلق على خسارة اسبوعية بنسبة ١%

2022/04/09 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد قيام امريكا بتحرير مليون برميل يومياً.

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