نينوى تسجل إصابات “حرجة جدا” جراء العواصف الترابية

2022/04/09 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، السبت، عن تسجيل المحافظة إصابات حرجة بين المسنين والأطفال جراء العواصف الترابية خلال اليومين الماضيين.وقال الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مستشفيات الموصل استقبلت عشرات المصابين بحالات الاختناق نتيجة العواصف الترابية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين”.وأضاف، أن “طوارئ مشافي الموصل شهدت زخماً كبيراً […]

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