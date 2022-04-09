تقرير غربي: روسيا تعيّن قائداً جديداً للحرب في اوكرانيا

2022/04/09 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر تقرير غربي أن روسيا عينت قائدا جديدا للحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه موسكو حتى الآن.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مسؤول غربي، لم تذكر اسمه، أن روسيا أعادت تنظيم قيادة الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى تولي جنرال يملك خبرة كبيرة في معارك سوريا قيادة […]

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