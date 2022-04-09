نقاش مع أنجيلا دايفس وآسا تراوري - أنجيلا دايفس

2022/04/09 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنجيلا_دايفس نشر النقاش باللغة الفرنسية في مجلة بالاست عام 2019/1 العدد السابع“غالباً ما نتجاهل عمل الأشخاص غير المعروفين، والذين لا يتم تمثيلهم على نحو فردي”.الأولى عمرها 74 سنة والثانية 33؛ الأولى أميركية والثانية فرنسية؛ ظهرت الأولى على قائمة “المجرمين” العشرة الأكثر ملاحقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن تثبت براءتها والثانية تناضل من أجل إدانة رجال الشرطة المسؤولين عن موت أخيها يوم 19 ت ......





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