بيان من الرافدين بشأن قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن

2022/04/09 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن.

وذكر بيان للمصرف أن " قرض شراء دار سكن يبلغ 150 مليون دينار وبفائدة 4 بالمئة"، مشيراً إلى أن "ترويج معاملة قرض شراء دار سكن يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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