2022/04/09 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر صحي في بابل، اليوم السبت، عن تسجيل ٩٢ حالة اختناق بسبب الغبار في عموم المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “عدد حالات الاختناق المسجلة لدى دائرة الصحة وصل الى ٩٢ حالة في عموم المحافظة”، مبينا ان ١٣ حالة منها مصابين بالربو”.واضاف ان “الكوادر الصحية في جميع المستشفيات التي استقبلت […]

ظهرت المقالة بسبب الغبار..



بابل تسجل ٩٢ حالة اختناق في عموم المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الغبار.. بابل تسجل ٩٢ حالة اختناق في عموم المحافظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الغبار.. بابل تسجل ٩٢ حالة اختناق في عموم المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).