الرافدين يصدر توضيحاً بشأن فوائد قروض شراء دار سكن

2022/04/09 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحا بشأن فوائد قروض شراء دار سكن.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حجم قروض السكن هي 150 مليون دينار وبفائدة 4 بالمئة".

وأضاف ان " ترويج معاملة قرض شراء دار سكن عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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