اللجنة الأولمبية ترد على الاتهامات الموجهة لرعد حمودي

2022/04/09 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ردت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، على الاتهامات الموجهة إلى رئيس اللجنة رعد حمودي، بشأن تزويره انتخابات اللجنة.وذكرت اللجنة في بيان أن “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تصدر توضيحاً بصدد الأكاذيب التي تتولى نشرها بعض الصفحات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفنّد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأخبار الكاذبة التي تثيرها صفحات مشبوهة عبر […]

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