بسبب العاصفة الترابية.. كركوك تسجل 150 حالة اختناق جديدة

2022/04/09 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى خلال يومين بلغ 622 مصاباً.

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