اليمين الخشبي والانتخابات - محمد علي مقلد

2022/04/09 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اليمين الخشبي والانتخاباتالخطاب الطائفيهل خطاب حزب الله والقوات اللبنانية وحركة أمل والتيار الوطني الحر خطاب طائفي؟ وهل الخطاب الطائفي خطاب يميني؟ لا شك بأن حابل اليمين اختلط بنابل اليسار ولا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن البلبلة حصلت في لبنان قبل ذلك بكثير، بإزاحة المصطلح عن سكته.



في البدء انحصر الخيار بين لبنان المسيحي ولبنان العربي ثم كانت الجبهة اللبنانية المسيحية التكوين ......





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