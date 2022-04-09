تحالف الفتح يتحدث عن النوايا الصادقة في مباحثات تشكيل الحكومة

2022/04/09 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، ضرورة وجود نوايا صادقة في مباحثات تشكيل الحكومة بين الاطار والتيار.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اكثر المكونات العراقية فيها مشاكل من الناحية السياسية هو المكون الشيعي وهو ما عقد المشهد السياسي وادى الى تأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف انه "يجب ان تكون هنالك نوايا صادقة في مباحثات تشكيل الحكومة بين الإطار والتيار وجميع الكتل السياسية".

وتابع الفتلاوي، انه "لا توجد مشكلة في ان يتفق الإطار والتيار على تسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للعبور بالعملية السياسية الى بر الامان والعمل على حل جميع مشاكل البلاد الاقتصادية والامنية".

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