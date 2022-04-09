2022/04/09 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.وقال رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، إنه “بالتنسيق مع السلطة القضائية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها و بالتنسيق […]

ظهرت المقالة إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).