2022/04/09 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: أغلب قيادات داعش في السجون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأعرجي: أغلب قيادات داعش في السجون » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 10:25
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: أغلب قيادات داعش في السجون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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