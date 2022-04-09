2022/04/09 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب اهالي الضحايا، باعتذار رسمي عن الهجوم وبتعويضات كافية لتغطي تكاليف الضربة الجوية الهولندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمات مدنية تطالب هولندا بالاعتذار عن تسببها بمقتل 85 مدنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمات مدنية تطالب هولندا بالاعتذار عن تسببها بمقتل 85 مدنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).