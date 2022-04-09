2022/04/09 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، ان وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً على العراق.وقل الأعرجي في كلمة له خلال ندوة في مركز النهرين للدراسات والابحاث الاستراتيجية حضرها مراسل وكالة ايرث نيوز، ان “وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً على العراق”.وأضاف الأعرجي أن “أكثر من […]

ظهرت المقالة الأعرجي: وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً على العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً على العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).