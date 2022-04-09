في أعقاب هجوم تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية في جنين

2022/04/09 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، أن قوات الجيش "تعمل في مخيم جنين" دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

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