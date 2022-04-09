إحصائية مقلقة لحالات الاختناق في بابل

2022/04/09 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر صحي في بابل، اليوم السبت، بتسجيل 92 حالة اختناق بسبب موجات الغبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عدد حالات الاختناق المسجلة لدى دائرة الصحة وصل الى 92 حالة في عموم المحافظة"، لافتاً الى ان "13 حالة منا مصابين بالربو".واضاف ان "الكوادر الصحية في جميع المستشفيات التي استقبلت الحالات تمكنت من السيطرة عليها دون حوث اي مضاعفات"، مشيراً الى ان "جميع الحالات مستقرة وتحت اشراف الكادر الطبي".

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