ديالى تدعو لفتح تحقيق عاجل في تلكؤ حفر الابار .. الاف الاسر سيذبحها الجفاف

2022/04/09 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم السبت، الى فتح تحقيق عاجل للوقوف على اسباب تلكؤ حفر الابار الارتوازية.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى تمر بمنعطف خطير جدا تستلزم اعلان حالة الطوارى من اجل انقاذ اكثر من مليون نسمة من ازمة الجفاف الذي بدء يزحف على اشهر المناطق الزراعية ويهدد بهلاك بساتين تصل مساحتها الى 50 الف دونم".

واضاف التميمي،ان" الجهات المعنية بحفر الابار في ديالى متلكا في اداء مهامها بذريعة ان المياه غير صالحة رغم ان هناك دراسات علمية تؤكد بان حفر الابار مثلا في حمرين ينتج عنها مياه صالحة حتى للشرب ناهيك عن الاستخدام للاغراض الزراعية داعيا الى فتح تحقيق للوقوف على اسباب تلكا حفر الابار".

واشار الى ان" ديالى تحتاج الى قرارات حكومية جريئة تسهم في احتواء الازمة وخفض كلفتها خاصة وان اكثر من 15 الف فلاح عاطل عن العمل حاليا بسبب الجفاف".

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