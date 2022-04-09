سببه دول الجوار.. لجنة كردستانية تحذر من خطر سيدمر الإقليم - عاجلة

2022/04/09 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

حذر عضو لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان عبد الستار مجيد، اليوم الجمعة، من خطر الجفاف في إقليم كردستان.

وقال مجيد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجفاف يهدد قرى الإقليم بسبب تقليل حصة المياه من قبل التركي والإيراني".

وأضاف أن "مناسيب المياه ماتزال منخفضة وتقليل حصة المياه من قبل إيران وتركيا يزيد من مخاطر الجفاف في عموم مناطق الإقليم، ويجب التدخل الحكومي والدبلوماسي مع دول الجوار، قبل حلول الكارثة في الصيف المقبل".

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