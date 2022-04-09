تعرض داعشي في الانبار يسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من الجيش

2022/04/09 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض داعشي في الانبار أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من الجيش.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "تعرض من قبل عناصر داعش على الفوج الرابع لواء ٢٩ قيادة عمليات الجزيرة والبادية على الطريق الستراتيجي في هيت أسفر عن سقوط شهيد وجريح بحاله خطرة".

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