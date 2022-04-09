الأعرجي: 30 الف عراقي في مخيم الهول اغلبهم دون سن الرشد

2022/04/09 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، وجود 30 الف عراقي في مخيم الهول اغلبهم دون سن الرشد، فيما أكد ان وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً للامن القومي العراقي.

وقال الأعرجي خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده مركز الرافدين للدراسات إن "وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً للامن القومي العراقي ولا نريد بقاء المخيم طويلاً"، لافتاً الى أن "أكثر من 12 ألف إرهابي لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاولات لداعش لكسر هذه السجون"، مردفا ان "أغلب قيادات داعش في السجون".

وأضاف، "استقبلنا 450 عائلة عراقية من مخيم الهول وتم نقلهم الى مخيم الجدعة للتأهل النفسي برعاية الامم المتحدة"، مشير الى ان "هناك قرار من الحكومة العراقية في الاشهر القادمة لاستقبال عوائل عراقية تقطن في مخيم الهول".

وتابع انه "يوجد 30 الف عراقي في مخيم الهول 20 الف منهم احداث دون سن الرشد".

واوضح مستشار الأمن القومي أن "قيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات شكلوا فريقاً للتدقيق الأمني بجميع النازحين من مخيم الهول، وسيستمر التدقيق للوجبات الأخرى"، داعياً "المجتمع الدولي للوقوف مع العراق لتفكيك هذا المخيم، ونقل جميع الإرهابيين الموجودين في مخيم الهول وارسالهم الى بلدانهم لمحاكمتهم"، مؤكداً أن "العراق يعتبر مناطق شرق سوريا تشكل تهديداً للأمن القومي العراقي".

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