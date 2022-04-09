أنقرة ترد على شكوى روسية من طائرات

2022/04/09 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مسؤول تركي على شكوى روسية قدمت للمسؤولين الأتراك حول استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيرة مصنعة في تركيا.

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