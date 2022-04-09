2022/04/09 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغا ماليا قدره (مليون […]

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