نائب يكشف عن علاقة الكاظمي بفتح منفذ الشلامجة.. هذا ما دار وجرى - عاجل

2022/04/09 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي ان حديثا دار بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن منفذ الشلامجة وبعد ان ناشدنا وجه الكاظمي بادخال الخضروات وغيرها عبر المنفذ.وقال المياحي ( لبغداد اليوم ) :"نحن منذ ايام نتابع ملف الشلامجة وحذرنا الحكومة من ثورة عارمة يقوم بها المواطنين وقلنا لهم احذروا ثورة الجياع فأن انطلقت قد لا تنتهي وعليه كانت هناك استجابة عالية المسؤولية من رئيس الوزراء لغرض فتح المنفذ ودخول الخضروات سيما الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في المحافظة".وأبدى المياحي استغرابه من "الباطئ سابقا بموضوع عدم فتح المنفذ والتغاضي عن الفقر الذي يعيشه الاعم الاغلب من سكان المحافظة وبتالي شاهدنا ردة الفعل الشعبية بهذا الامر ونتمنى ان لايتكرر الأمر بمحاولة تجويع شعب البصرة لانه في حينها لن نسكت على وزير الزراعة ولا غيره ".

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