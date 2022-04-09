مقتل جنديين 2 وإصابة آخرين بتعرض لداعش في هيت

2022/04/09 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل جنديين 2 وإصابة آخرين بتعرض لداعش في قضاء هيت بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوم على الفوج الرابع لواء 29 الفرقة 7 قيادة عمليات الجزيرة والبادية التابعة للجيش العراقي، على الطريق الاستراتيجي في قضاء هيت بمحافظة الانبار".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين في حصيلة أولية".

وأوضح المصدر ان "عناصر داعش استغلت ضعف الرؤيا نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت غربي العراق ليلة امس"، مبيناً ان "قوات الجيش العراقي كثفت انتشارها في المنطقة واجرت عملية بحث عن المنفذين".

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