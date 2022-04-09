البطيخ لـ(ايرث نيوز): لا حل للانسداد السياسي الا بتوافق الإطار والتيار

2022/04/09 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ، اليوم السبت، ان حل الانسداد السياسي في العراق لا يمكن الوصول اليه الا بتوافق الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال البطيخ في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “لا حل لموضوع الانسداد السياسي الا بحالة واحدة وهي اتفاق التيار الصدري مع الإطار التنسيقي لحل الازمة”.وعزا البطيخ ذلك الى […]

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