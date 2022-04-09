2022/04/09 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مراسل شبكة CNN، فريد بليتغن بزيارة المواقع العسكرية الروسية المهجورة في منطقة تشيرنوبيل التي شهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ، حيث دخل الجنود الروس إلى الغابة الحمراء، المنطقة الأكثر تلوثًا نوويًا على هذا الكوكب، وجلبوا معهم الغبار المشع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخلوا أخطر منطقة نووية على الأرض.. هذا ما فعله الروس في "الغابة الحمراء" بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخلوا أخطر منطقة نووية على الأرض.. هذا ما فعله الروس في "الغابة الحمراء" بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).