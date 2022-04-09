حملة أمنية تطيح بمجموعة متهمين بينهم 'هارب' من أحد السجون

2022/04/09 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على عشرة مطلوبين قضائياً بينهم متهم بالخطف محكوم "هارب من سجن بادوش".

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية القت القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالخطف محكوم "هارب من سجن بادوش" بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

وتابع البيان، "كما تمكنت المفارز الأمنية من اعتقال متهم اخر بحوزته (آلة جارحة) قام بالتهجم على المواطنين بعد ورود معلومات من احد المتعاونين تفيد بتواجده وهو يعترض طريق المارة ضمن منطقة الملحانية بجانب الكرخ".وأشار البيان إلى أن "الحملة أسفرت ايضا عن ضبط كدس للمواد المتفجرة عبارة عن جلكان مملوء بمادة الـC4 سعة ٥ لتر عدد(٣) ، مسطرة تفجير مختلفة الانواع عدد(٧) ، صاروخ قادفة RBG7 ضد الدروع عدد(١) ، صمام هاون عدد (٥)" مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية".

وأوضح، أنه "على الفور تم استدعاء الجهد الهندسي ورفعها بدون اي حادث في منطقة شبيشه ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ".ولفت البيان الى انه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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